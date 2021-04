Będą nowe obostrzenia? Wiadomo, o której konferencja ministra zdrowia

Nowe obostrzenia po 9 kwietnia? Lockdown w Polsce może potrwać dłużej

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Wirtualna Polska, wynika, że rząd planuje przedłużyć obowiązujące od 27 marca obostrzenia. Co to oznacza? 9 kwietnia do szkół nie wróciliby uczniowie klas 1-3. W domach pozostałyby również najmłodsze dzieci, ponieważ żłobki i przedszkola również nie wznowiłyby działania.