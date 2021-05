Będą nowe inwestycje. Premier zapowiada ofensywę

Wystąpienie Mateusza Morawieckiego otworzyło drugi i ostatni dzień Kongresu 590. - To najlepsze miejsce, by rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość - stwierdził szef rządu.

Jak dodał, w efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Podkreślał, że rolą rządu jest stwarzanie optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i do inwestowania, ale też wspieranie dziedzin, bez których pomyślny rozwój kraju byłby niemożliwy.