Będą kolejne transfery do PiS? Senator partii komentuje

Arkadiusz Czartoryski po 12 dniach rozłąki z Prawem i Sprawiedliwością postanawił wrócić do klubu parlamentarnego. Czy przekonał go sam prezes Jarosław Kaczyński? O to był pytany senator Stanisław Karczewski, który był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. – Miałem ostatnio inne zajęcia związane z działalnością polityczną. Nie spotykałem się z prezesem, w związku z kongresem nie mieliśmy spotkań kierownictwa – tłumaczył Karczewski. - Cieszę się, że (poseł Czartoryski – przyp. red.) wrócił, bardzo to doceniam – dodał polityk. Na pytanie, czy będą kolejne transfery, gość WP nie potrafił odpowiedzieć, ale podkreślił, że bardzo by chciał. – Zachęcamy innych polityków, by razem z nami pracowali na rzecz Polek i Polaków – podkreślił Stanisław Karczewski. Więcej w materiale wideo.