Będą kolejne obostrzenia? Rzecznik rządu: Niczego nie wykluczamy

"Gazeta Wyborcza" poinformowała we wtorek, że wśród szpiegowanych Pegasusem byli również politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. w tym były rzecznik partii Adam Hofman. - Nie posiadam wiedzy wobec kogo stosowana jest kontrola operacyjna. (...) Jeżeli były uzasadnione powody, by wobec kogokolwiek stosować kontrolę operacyjną, sąd wyraził na to zgodę, to nie ma znaczenia, czy to aktualny, czy były poseł PiS, PO czy jakiejkolwiek innej partii - tłumaczył rzecznik rządu.