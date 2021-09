Będą kary finansowe dla Polski? "Nie możemy się zgodzić". Michał Wójcik wylicza argumenty

Komisja Europejska zwróciła się do Komisji Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę ws. systemu dysplinowania sędziów. - Odbieram to jako bardzo mocne nadużycie zasad w Unii Europejskiej - skomentował w programie "Newsroom" WP Michał Wójcik z kancelarii premiera. - Wchodząc do Unii, umawialiśmy się na pewne zasady gry. Zostały ustalone w traktatach. Ograniczamy swoją suwerenność w pewnych polach, ale są pola, gdzie nie oddajemy tej suwerenności. Jest kilka takich pól i jednym z nich jest wymiar sprawiedliwości, drugim bezpieczeństwo wewnętrzne, trzecim bezpieczeństwo zewnętrzne - zaznaczył. Wójcik ocenił, że Unia Europejska narusza te zasady. - Jest to działanie, na które my się nie możemy zgodzić - podkreślił. Stwierdził też, że jest to straszenie Polaków. - To nagroda KE za to, że chronimy Unię przed zalewem imigrantów, to ich sposób postrzegania polityki. (...) KE traktuje Polskę inaczej niż inne kraje - mówił w programie. Powoływał się również na niemiecką konstytucję.