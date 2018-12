theresa may

Będą głosować wotum nieufności dla Theresy May. Premier rządu wygłosiła oświadczenie

Wniosek o odwołanie Theresy May złożyli członkowie jej Partii Konserwatywnej. Zebrali wymagane regulaminem 48 pism w tej sprawie. Jest to związane z chaosem, który narasta wokół brexitu. - Zmiana przywództwa zagroziłaby przyszłości naszego kraju - powiedziała Theresa May w specjalnym oświadczeniu.

Theresa May może stracić swoje stanowisko (PAP/EPA, Fot: Filip Singer)

Jak informuje CNN, głosowanie ma się odbyć w środę wieczorem. Konserwatyści buntują się wobec forsowanej przez premier Wielkiej Brytanii umowy o brexicie. Są niezadowoleni z tego, w jaki sposób May prowadziła negocjacje z Unią Europejską.

Jeżeli May przegra głosowanie, Partia Konserwatywna będzie musiała wybrać nowego przywódcę.

Jeżeli wygra, będzie miała spokój przez rok - w takim okresie nie można ponownie głosować wotum zaufania dla premier rządu. Do wygrania potrzebuje poparcia ponad połowy posłów.

Oświadczenie premier rządu

Theresa May wystąpiła w środę przed południem na Downing Street i wygłosiła oświadczenie. - Zmiana przywództwaw Partii Konserwataywnej wystawiłaby przyszłość naszego kraju na ryzyko - powiedziała premier brytyjskiego rządu. - Nowy premier nie miałby czasu na renegocjację umowy w sprawie brexitu, więc musiałby opóźnić albo zatrzymać brexit - dodała.

Zapewniła też, że "wszystkimi siłami" będzie walczyła o przywództwo w partii.

