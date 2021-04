Beata Szydło z nową funkcją. Były szef MSZ jednoznacznie

Witold Waszczykowski był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były szef MSZ oraz europoseł PiS był pytany o nową rolę Beaty Szydło. Beata Szydło została powołana do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pojawiły się głosy, że to próba upolitycznienia Rady. - W wielu radach na świecie dla takich instytucji jest zaszczytem, jeśli mają w swoim gronie polityków tej rangi – stwierdził Waszczykowski. Dodał, że Szydło to była premier, której "dwa lata u władzy były pasmem sukcesów Polski, a jej ostatnia kampania do PE była sukcesem na skalę Europy". – Uważam, że próby wybrzydzania, że taka osoba będzie w Radzie, jest niestosowne – powiedział były minister. Więcej w materiale wideo.

