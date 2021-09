Beata Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz. "Nie zwołano żadnego posiedzenia"

"Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021–2025) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa" - napisał w liście do wicepremiera i ministra kultury prof. Stanisław Krajewski, filozof, matematyk i działacz mniejszości żydowskiej.