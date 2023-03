Beata Szydło o sytych kocurach. I o tym, czy wzrośnie 500 plus

- Wszyscy w Zjednoczonej Prawicy muszą dać z siebie wszystko. Syte kocury też muszą się obudzić, a ci, który zapomnieli, po co są w polityce, przypomnieć sobie o tym. Powtórzę to, co mówiłam zawsze: praca, pokora, umiar" - podkreśliła europosłanka PiS i zapowiedziała, że będzie angażowała się w kampanię.