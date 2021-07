Beata Szydło nie chce głosować za swoim raportem. Była premier ma problem

Beata Szydło nie chce gender, ale raport przedstawić musi

W poniedziałek wieczorem w Parlamencie Europejskim jest zaplanowana debata na temat raportu autorstwa byłej premier. Szydło mimo swojej niechęci do obecnej treści dokumentu jest zobligowana, by raport zreferować. Jak informuje RMF FM, eurodeputowana nie pali się jednak do zabierania głosu.