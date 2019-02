Beata Mazurek odpowiada Markowi Belce: prostactwo i kompleksy

"Prostactwo i kompleksy" - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek skomentowała słowa Marka Belki. Były premier krytycznie odniósł się do wystawienia wicepremier Beaty Szydło, jako kandydatki PiS w eurowyborach.

- Beata Szydło to zdaje się, że ma problem z tym biciem się, bo jednak ta bitwa to się nie na posiedzeniu plenarnym odbywa, gdzie się odczytuje jakieś przygotowane wystąpienie. To też ważne, ale nie tam się rodzą kompromisy, tylko rodzą się w kuluarach, może nawet gdzieś w restauracji, gdzie trzeba się jakimś languagem posługiwać, że się tak wyrażę, komunikować się trzeba i to najlepiej bez tłumacza - skomentował start w wyborach do europarlamentu wicepremier Beaty Szydło w rozmowie z gazeta.pl były premier Marek Belka. - Jak ktoś jest, że tak powiem niemota, to przepraszam ale tam jego użyteczność jest minimalna - dodał.