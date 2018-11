Beata Mazurek odpowiada Lubnauer. "Powód dużej frustracji"

Przewodnicząca Nowoczesnej uważa, że za aferą KNF stoi Jarosław Kaczyński. Beata Mazurek uznała, że są to niedorzeczne oskarżenia. Dodała też, że ostatnie problemy partii Katarzyny Lubnauer nie powinny "ograniczać percepcji do racjonalnego myślenia".

- To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy - stwierdziła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Katarzyna Lubnauer. Przewodnicząca Nowoczesnej uważa, że do afery KNF doszło, ponieważ prezes PiS "zaczął demolować instytucje państwa". - To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków - uznała.