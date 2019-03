Beata Mazurek o ACTA 2. "Platforma poparła ograniczenie wolności w internecie"

Lider PO Grzegorz Schetyna zagroził, że opozycja złoży wniosek o dymisję minister edukacji Anny Zalewskiej. - Pan Schetyna przyzwyczaił nas, że mówi tylko: PiS, PiS, PiS - oceniła wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS) i skrytykowała PO za poparcie w Brukseli ACTA 2.

Platforma Obywatelska zorganizowała w sobotę we Wrocławiu konwencję regionalną. Szef partii Grzegorz Schetyna podkreślił, że "jedynką" PiS w eurowyborach w tym okręgu jest minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Zaznaczył, że zanim szefowa resortu z wyjedzie do Brukseli, "PO rozliczy ją za zniszczenie szkoły". Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ .

Mazurek: To w Unii stanowi się prawo

Posłanka PiS zaapelowała do wyborców o oddanie głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Tam stanowi się prawo, które później jest przyjmowane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i od tego, jaka będzie reprezentacja, zależy to, jaki będzie kształt ustawodawstwa unijnego, a potem krajowego. To jest bardzo ważne i bardzo was zachęcam do tego, żebyście do tych wyborów poszli – powiedziała.