Nowy sondaż. Spore poparcie dla "piątki Kaczyńskiego"

45 proc. ankietowanych uważa, że państwo polskie stać na realizację "Piątki Kaczyńskiego". Tak wynika z sondażu CBOS, z którego wynika, że Polacy pozytywnie oceniają zapowiadane rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości.

Największym powodzeniem cieszy się obietnica wprowadzenia "trzynastej emerytury ". Popiera ją 84 proc. badanych. Na drugim miejscu uplasował się pomysł przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Podium zamyka 500 plus na każde dziecko: popiera je 75 proc. Polaków.

"Piątka Kaczyńskiego" to zestaw obietnic przedstawionych przez prezesa PiS na jednej z konwencji wyborczych. Zakłada wprowadzenie świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko, "trzynastej emerytury", zerowego PIT dla pracujących do 26. roku życia. Mają zostać również obniżone koszty pracy. PiS obiecuje również przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych.