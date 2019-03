Konwencja KE. Schetyna zdradza nazwiska z listy opolsko-dolnośląskiej

Lider PO Grzegorz Schetyna przedstawił we Wrocławiu kandydatów z okręgu dolnośląsko-opolskiego. Wystartują oni z list Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na konwencji są m. in. prezydent miasta Jacek Sutryk i Barbara Nowacka.

