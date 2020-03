WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze beata mazurek + 2 tłitMagdalena Sobkowiak 6 godzin temu Beata Mazurek krytykuje Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Straciła kontakt z rzeczywistością" Była premier, dziś europosłanka Beata Mazurek uderzyła we Władysława Kosiniaka-Kamysza, wspominając czasy rządów PO-PSL. W programie WP "Tłit"... Rozwiń Nikt ci tyle nie obieca, ile Kosin … Rozwiń Transkrypcja: Nikt ci tyle nie obieca, ile Kosiniak-Kamysz. Codzienne bajki robią wrażenie. Składa kolejne deklaracje bez podania kosztów ze świadomością, że ich nie wypełni mając 30 posłów. Nie zrealizował ich przez 8 lat i teraz też tak będzie. Jego wiarygodność to nie tygrysek, ale kameleon". Rozumiem, że pani europoseł Beata Mazurek wyjeżdżając do Brukseli, trochę straciła kontakt z tym, co się dzieje. Z tego co ja wiem, rządzi od 5 lat Prawo i Sprawiedliwość, a prezydentem od 5 lat jest Andrzej Duda. Czy Andrzej Duda zrealizował swoje obietnice wyborcze? Z tego zacznijmy go rozliczać, a nie w kółko czepiać się programu. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił jasny program. Nie zmienia zdania w żadnej z kwestii. Pokazał też, skąd weźmie pieniądze na realizację tego programu. Przedstawił swoją wizję polityki zagranicznej. Jaka jest wizja polityki zagranicznej Andrzeja Dudy? Czy da się w takim razie w tej chwili po 5 latach przekreślić wcześniejsze 8 lat? Mieli teraz 5 lat. Twierdzili, że przejmują Polskę w ruinie i teraz muszą wszystko naprawić. Co się udało? Dzisiaj chociażby na przykładzie koronawirusa widzimy. Udało się doprowadzić do tragicznej sytuacji w służbie zdrowia, że mieliśmy przez te ostatnie lata zamykane oddziały zakaźne. Dzisiaj ten problem wraca ze zdwojoną siłą. Czy posłowie, którzy są w Brukseli będą jeszcze bardziej atakować Kosiniaka-Kamysza? Mazurek, Szydło, Brudziński, Tarczyński. Niestety to jest sposób prowadzenia kampanii przez Prawo i Sprawiedliwość. Rzucanie oszczerstw, kalumni - to samo, co ich przyjaciele robią w telewizji polskiej. Tak samo zachowuje się Prawo i Sprawiedliwość. I jak widzimy też sztab prezydenta Andrzeja Dudy.