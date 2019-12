Beata Kempa o Barbarze Skrzypek. "Sympatyczna dygresja"

Dlaczego PiS prowadzi brutalną grę polityczną przeciwko Marianowi Banasiowi? Takie pewnie jest odczucie pana, pana prezesa. Ja tylko zastanawiałam się nad tym, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji - odpukać. Nie chciałabym się nigdy oczywiście znaleźć w takiej sytuacji, bo czasami różnie, różnie to bywa z zarzutami. Ja na przykład byłam obarczana medialnie poprzez moich kolegów z opozycji zarzutami, które nigdy nie miały miejsca i w których nie uczestniczyłam, prawda. I budzę się rano, i nagle czytam sobie swój nowy życiorys. Tego się obawiam. Tego bym nie chciała w stosunku do żadnej osoby w naszym kraju, bo zawsze powinno się mówić i pisać prawdę. Ale jeżeli już organy przekazują jakieś ważne informacje, wnioski, no to wtedy trzeba by rozważyć dymisję. Ale to w takim razie, może to jest najlepsze rozwiązanie, które zastosował Marian Banaś. Będę trwał na stanowisku, ale jeżeli będzie taka potrzeba, zrzeknę się immunitetu. Można prowadzić całe postępowanie przeciwko. To jest najlepsze rozwiązanie? Bezwzględnie panie redaktorze, trzeba tę sprawę wyjaśnić, bo zbyt dużo narosło wokół tego, delikatnie mówiąc, wątpliwości. Ta sprawa musi być w 100% wyjaśniona. No, zawsze było tak, że jeśli tych wątpliwości narosło zbyt dużo i wchodzą już w grę wnioski organów państwa do organów państwa. No to w tym momencie, to jest już decyzja pana prezesa Banasia. A może ta maszyna PiS-owska się trochę zacięła, bo prezes jest nieobecny? Bo prezes leczy teraz kolano... Nie lubię tego określenia "maszyna PiS-owska". Życzymy panu prezesowi przede wszystkim bardzo szybkiego powrotu do zdrowia i do sprawności. Trzymam kciuki bardzo mocno. I oczywiście jak zawsze jestem... jestem osobą, która... która się też modli w sprawach wielu też innych osób. Ale też chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że tu nie ma żadnej maszyny PiS-owskiej. Jest organ konstytucyjny i to jest decyzja pana prezesa Banasia. Tak, a wczoraj na imieninach u pani Basi nie rozmawialiście o tym, jak tę maszynę dalej naoliwiać, żeby ona działała sprawnie? Nie, nie. Jeszcze raz pozdrawiam panią, panią dyrektor Barbarę Skrzypek, osobę którą również bardzo mocno skrzywdzono. A zupełnie niesłusznie, bo gdyby wszyscy byli tak, o takim poziomie kultury osobistej, to naprawdę byłoby zdecydowanie lepiej, a już na pewno w polityce. Dzisiaj SuperExpress pokazał, jak właściwie wszyscy wczoraj pani dyrektor robili zadośćuczynienie. Bo wszyscy szanujemy panią dyrektor. Pani też miała duży bukiet, bądź co bądź. Panie redaktorze, i pewnie bym mogła mieć jeszcze większy. Powtarzam, jest to o takiej wysokiej kulturze osobistej osoba, że gdyby - jeszcze raz powiem - w polityce wszyscy mieli choć połowę takiej kultury, byłoby zupełnie inaczej. A jak teraz prezes jest w szpitalu, to pani Basia za prezesa rządzi krajem? Panie redaktorze, co to za pytanie? No, takie pytanie sobie Polacy zadają, po przeczytaniu tego artykułu w SuperExpresie. Przepraszam, że pozwolę sobie ocenić. Panie redaktorze, akurat też jeśli pozwolę sobie na taką sympatyczną, ale i też prawdziwą dygresję. To jest osoba, która bardzo dobrze zna swoje miejsce. I znam wiele takich osób w Prawie i Sprawiedliwości. To są osoby, które sobie cenię i z których się powinno brać wzór, a szczególnie urzędnicy powinni brać wzór.