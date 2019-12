WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 beata kempatłit Natalia Durman 33 min. temu Beata Kempa: Donald Tusk w PO ma spaloną ziemię. Grzegorz Schetyna o to zadbał - Donald Tusk szuka swego miejsca na scenie politycznej. W PO mało kto o tym mówi, ale ma spaloną ziemię. Schetyna o to zadbał. Widać, że... Rozwiń Wizyta marszałka grodzkiego spotka … Rozwiń Transkrypcja: Wizyta marszałka grodzkiego spotkanie z Donaldem Tuskiem to jestem Budowania tej nowej siły o której mówił Donald Tusk Na pewno do Szuka swojego miejsca teraz na scenie Platformy Obywatelskiej tak naprawdę mało kto o tym mówi ale ma spaloną ziemię Zadbał o to pa Było bardzo mało snu Przyznam Dobrze i wiemy kto jest zwolni kiem Kto to jest wielkim razie ogrzania cytryny i zbudowania trochę Ale to widać że opozycja Przygotowana Do kolejnych wyborów ani nie ma pomysłu Polskie Pewnie To jest próba budowania Siłę A ile starczy Donald Na tej ciepłej posadzie kolejnej determinacji siły zobaczymy Natomiast Pan marszałek Się włącza Coś tam się dzieje To znaczy że są po prostu mnie zorganizowany zjednoczona prawica jest zorganizowana Bardzo myślę dobrze Będziemy teraz cudowna pani chyba to że Zaczyna mówić coraz częściej i coraz O Opolskich To Powtarzam rozpaczliwa próba szukania swojego W tej chwili nowej rzeczywistości Idioto Wszystkim Dla par Ale póki co wy I mimo tego że dzisiaj Tak wiele o Tak wiele nieprawdziwych informacji jest podawanych w powtarzam bo jeszcze to jeszcze jest na naszym Polski Dobrze jeszcze mamy demokrację mamy prawo się wspierać Wara od Polski Zagraj no dobrze jak Patryk jaki polskiesprawy opisuje i wrzuca do skrzynek europosłów co to nie jest To jest kwestia jakby pokazania też tej stronie która Daleko bardziej Walczyk Kwestia Tutaj są to Czy jasno i wyraźnie bardzo wielu Nawet publicznie mówi że jest to tylko i wyłącznie domena państwa Europosłowie też by sobie Tutaj u mnie stąd Wewnętrzne sprawy to już brzmi Ja się cieszę że my dzisiaj dajemy Argus Że to nie jest te wszystkie Niektórzy Nie Które podają Panufnik to że im które panie i panowie Posłowie Przenoszą ten Polskiego Europejskie więc jakby pokazujemy że to nie jest tak że Tamta strona jest bez winy ale To stosunkowo bardzo delikatne poronienie Państwo robią bezpośrednio wypowiadające się na forum FM