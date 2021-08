Bastion PiS nie chce się szczepić. "Siłą nikogo nie zmusimy"

Gmina Jeżowe jest jedną z najsłabiej wszczepionych gmin na koronawirusa w Polsce. Szczepionkę przyjęło tam niespełna 20 procent mieszkańców. To najgorszy wynik na Podkarpaciu. - Ludzie się boją - przyznają jeżowianie w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem. Mnóstwo wśród nich absurdalnych teorii spiskowych, które mówią m.in. o tym, że szczepionki zabijają. - Siłą nikogo nie zmusimy - przyznaje zastępca wójta gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn. Do wzrostu osób zaszczepionych w regionie nie przyczyniła się też wizyta Adama Niedzielskiego, któremu konferencję prasową przerwali przeciwnicy szczepień. Antyszczepionkowcy wykrzykiwali w kierunku ministra zdrowia, że jest "zbrodniarzem". Czy zachęcić do szczepień okolicznych mieszkańców mógłby prezydent Andrzej Duda, który w ostatnich wyborach prezydenckich uzyskał tu prawie 92 procent głosów? O tym wszystkim w materiale wideo.