Bartoszyce. Nie żyje policjant, który postrzelił się na komendzie

Policjant, który postrzelił się na komendzie w Bartoszycach, zmarł w szpitalu ok. 19, po kilku godzinach walki o życie. 47-latek trafił tam w ciężkim stanie. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

47-latek trafił do szpitala ok. godz. 9. Funkcjonariusz policji kończąc nocną zmianę strzelił do siebie. Prawdopodobnie była to próba samobójcza, jednak nie można również wykluczyć nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna był w ciężkim stanie. Policjant zmarł ok. 19, kilka godzin po przewiezieniu do szpitala. Informację potwierdziła mł. asp. Marta Kabelis z bartoszyckiej policji - podaje portal wm.pl.