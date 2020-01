WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 bartosz arłukowicztłit Natalia Durman wczoraj (10:59) Bartosz Arłukowicz "zdruzgotany" słowami Andrzeja Dudy - Jestem zdruzgotany tym, co usłyszałem od pana prezydenta, kiedy prosił górników o pomoc w walce o sądownictwo. To słowa, które urągają... Rozwiń Cały program Małgorzaty kidawy-bło … Rozwiń Transkrypcja: Cały program Małgorzaty kidawy-błońskiej będzie napisany teraz to W trakcie zmieniających się że zdanie Małgorzaty kidawy-błońskiej też się będzie zmienili Myślę że Małgorzata kidawa-błońska Kampanii bardzo tak Spokojną pokazujące Błędy tej prezydentury ale też sposób funkcjonowania nowej prezydent Skąd ja jestem zdruzgotany tym co usłyszałem od pana prezydenta wczoraj bodajże Przeprosił górników Walców sądownictwo wedle tego co mówię To co słowa które urągają mówi państwa dla Naprawdę Moment w którym pan Pokazał rzemień pierwsze Niedoradz Prezydent a po drugie nie rozum Dlatego że Prezydent służył dużo Polaków włączyć jednoczyć budować wspólnotę ale też przekonywać do swoich Ja odkładam na muszę się z tym zgadzam czy Jeśli nie Pomysł Zmiana Sądownictwa To nie można Wszystko sobie grup społecznych żeby ktoś komuś w prezydenta Przestawić Cytowane przez W takim razie podoba ten Narracja Platformy Obywatelskiej które nagle zaczęli Andrzej Duda prezydent Polski do To nie jest o krok za daleko To jest dobre prowadzenie kampanii wyborczej Ja nie używam tak mocny W tym co mówi ale pan kiedy widzę prezydenta Szokujące Zadartym podbródkiem Emocjami które wybierają się w jego każde wystąpienie coraz Coraz bardziej Ty wysuszę prezydenta który pokrzykuje że nikt w obcym języku nie będzie budował naszych ust To to są rzeczy niesłychane bo jesteśmy 21 wieku w środku Europy mamy partnerów w Europie Jesteśmy samotni Globalne bez Światła Powiem delikatnie Mocno Delikatnie zagra E-myto wszystkimi się i całujemy i to jest dla mnie Prezentu Reprezentacji to jest Który jest właściwie wykonawcą poleceń partyjnych i to jest Jak Chciałbym naszym widzą internautom Przypomnij dokładnie ten Prezent Nie będą na tutaj w obcych językach na rzucali Jaki ustrój Jak mają być prowadzą Polskie Populizm najgłębszego po Duże to są granie na taki naj Instynktach i budowanie poparcia społecznego przez starsze Często to Od samego początku Było straszenie imigrantami lgbt chorobami pasożytami a teraz jest strasznie tym że ktoś Przypomnę Że Między innymi także dzięki Lechowicz Jesteśmy we wspólnocie Europejskiej Który panują proste Jesteśmy we wspólnocie bo przestrzegamy wszyscy tych Podstawowych niesprawdzonych demokrata I to jest głos Który pokazuje że prezent się radykalizuje i moją ocenić może świadczyć o tym Że jest kompletny samotny w tej kampanii a po drugie że tak Tesco Poprostu Porzucony przez PiS że on tak naprawdę że pan tak naprawdę Wiesz już nic innego mi nie zostało on już to Pod ule podporządkowanie się Nowogrodzka A kampanii jest potężnym wyzwaniem jeśli się nie ma partnera Partie polityczne Całym swoim zapleczem prezydent Tylko całkowicie Żeby uzależnił o prezydent Że musi realizować radykał Lokalne pomysły dlatego że jeśli tego nie zrobi Zostaw to sam