Bartosz Arłukowicz: system wymyka się z rąk, zmierzamy do wcześniejszych wyborów

Problemy w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, konflikty w Trybunale Konstytucyjnym. Czy system wymyka się z rąk? - Tak uważam. To są pierwsze bardzo poważne sygnały tego, że ten obóz traci dziś możliwość kontroli systemu, który chciał zbudować. (...) Oni myśleli, że ludzie będą wiernie wykonywali ich polecenia, dlatego że zastraszą, zaszantażują, kupią. To w części przypadków może się udać, ale w części nie - mówił Bartosz Arłukowicz (PO) w programie "Tłit". - Według mnie zmierzamy do wcześniejszych wyborów. Nie wiem, czy one będą jesienią czy wiosną. Może to będzie szybciej, niż nam się wszystkim wydaje - dodał.