Bartosz Arłukowicz ostro o Zbigniewie Ziobrze

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w mocnych słowach skomentował prośbę KE o wycofanie wniosku do TK o zbadanie relacji prawa krajowego z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE. Oskarżył Unię o stosowanie sowieckich metod. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł Bartosz Arłukowicz (PO). W jego ocenie "Ziobro stał się liderem, orędownikiem wyprowadzania Polski z UE". - Porównywanie UE do bolszewickiej Rosji przez ministra rządu pokazuje, w którą stronę zmierzamy. Trzeba rzeczy nazywać po imieniu: ten rząd nie rozumie, nie chce i nie odnajduje się w UE. Jego celem jest wyprowadzenie Polski z Unii po to, żeby mogli bezkarnie łamać prawo i żywić się pieniądzem publicznym - przekonywał Arłukowicz. - Ziobro prowadzi samodzielną politykę, która ma służyć budowie jego formacji. Wie, że być może niedługo będziemy mieć w Polsce przyspieszone wybory. Próbuje wyrwać się na samodzielność, budując tępą, antyunijną politykę - dodał. O premierze Mateuszu Morawieckim Arłukowicz mówił z kolei, że jest "człowiekiem bezwolnym". - Po pierwsze jest w pełni uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego, po drugie jest szantażowany przez środowisko Ziobry. Premier jest człowiekiem, który nie rządzi Polską samodzielnie - podkreślił polityk PO.