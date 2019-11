WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 bartosz arłukowicztłit Natalia Durman 1 godzinę temu Bartosz Arłukowicz o wyborach prezydenckich. Nie mówi "nie" - Jestem w trakcie podejmowania decyzji. Uważam, że te wybory są do wygrania przez opozycję. Naszym zadaniem jest wybranie człowieka, który... Rozwiń Wczoraj Tak absolutnie nie ma czeg … Rozwiń Transkrypcja: Wczoraj Tak absolutnie nie ma czegoś takiego jak ustawione wybory w Platformie Widzę że strony Radosława Sikorskiego i Bartosza arłukowicza wyraz Że chcą wystartować w tych wyborach na tę chwilę jest przygotowane cały kalendarz brań Prawdopodobnie będą zebrał pan już na 30 podpisów Jeszcze jest kilka dni na decyzję i ja jestem w trakcie podejmowania decyzji W sprawie Jak kopci Otworzysz to bardzo Chcę boisz że jestem optymistą Jestem przepełniony nadziei Że W Polsce dobre zmiany myślą prawdziwy dobrych zmian A nie w cudzysłowie dobrej zmianie będą następowały i uważam że wybory prezydenckie sądowy Andrzej Duda jest politykiem który mimo Rozpoczęcie kampani wyborczej ewidentnie to zrobisz do wygrania Ja uważam że wybory że wybory są do wygrania przez Obudź Przekona mi pan dzisiaj do prowadzenia jakoś Totolotka nazwisk Czy wymienione Kto jest Jeszcze za wcześnie Kupa na O ile procent jest pan jest przekonany że powinien pan 30 głosów A na ile Ja jestem przekonana Że naszym Obozu Jest wybranie Nie mówię Personalnie kogut bo na to jeszcze chwilkę czas Który stanie Naprzeciwko Andrzeja Twarzą w twarz I przez te kilka miesięcy kampanii Obnaża Nie gonił Jego propagandy nie uległ Prezydent tak wielkiego państwa w Polsce Nie może być człowiekiem A to jest najważniejsza cecha Andrzeja Uległość jego bezwładność go poddanie się pis-owi to jest Sugestia do twojego w dalszej drodze babci prezent W takim razie Kto w Platformie jest najmniej uległy Plaza O tym zdecyduje I na pewno nie w studio torrent Zdecydujemy o tym czasie rozmowy wewnętrzne Mam nadzieję że nie tylko będą z Platformy Obywatelskiej czy koalicja Ale całego obozu Wybory do senatu pokazy Udowodniły to w Pro Czarnolas Że jeśli opozycja Idzie do walki raz Opolskie to nie jest Idzie do walki Razy To jest w stanie mimo różnych podziałów mimo wątpliwości Takie rozwiązanie które pozwoli zatrzymać pić Racja stanu Polski żebyśmy zdecydowali o tym że naprzeciwko Andrzeja Dudy Stanpol Który będzie miał siłę Rozebrać do tej propagandy No dobrze to w takim razie będą prawybory czy jednak nie będzie prawyborów zarząd krajowy podjął decyzję o prawym Trwały dyskusję czy jest to dobry pomysł czy zły I w sumie To nie ma większego znaczenia dla Dlatego że efekt Jest Który wstanie Na ubitej Naprzeciw Andrzeja No ale tak mam mówi żeby Jakby jednak gdzieś była Ziarno prawdy w tym że jest Zdecydujecie kto ma kandydować na ten prawybory Słowa nie powiedziałem o niczym co mogło być ustawiony czy nie ustawione że ja mam głos już Swoją opinię co do sposobu wyłaniania kandydatów ale zarząd krajowy podjął decyzję którą podjął Ja je Człowiek drużyn ja w ogóle uważam że w polityce zespół jest Police możemy grać w kierunku gry Justyn decyzja spodnie Prawdopodobnie te wybory się odbędą i były kandydata i tyle A jeżeli pan nie będzie kandydatem to będzie pan pracował W takim razie skoro to dużo To zawsze zależy kto jest w tobie zależy Kto startuje To co oczywiste i to są pytania Za daleko i Gdyby pani Spray Czy będę w SPA Kandydata opozycji niezależnie od Odpowiem Panu na topie Włożę całych sił Całą energię I 100% To Żeby Polska miała prezydenta Którego nie musi się wstydzić Który będzie czekał w samochodzie To będzie podejmował decyzję Który za 3 Destrukcje Sikorski na kogo wypadnie Zobaczymy Do tego żebym ja w studiu telewizyjnym Psalm szacunkiem dla pana i tego studia i ludzi którzy tutaj wokół nas Zadeklarował kto będzie kandydatem opozycji do walki z Andrzej Musi pan tousa Iza Że najpierw musi Zespoły ludzi podjąć do Na podstawie wielu analiz i ów Przemyśl Kto Jest w stanie Skutecznie zawalczyć I wtedy panu Pytanie Kto to jest