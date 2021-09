Bartosz Arłukowicz o najnowszym sondażu. Podzielił się "plotkami" z Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 37,1 proc. poparcia, z kolei na Koalicję Obywatelską chce głosować 25 proc. ankietowanych - wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazet Prawnej" i RMF FM. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Lewica, która może liczyć na 9 proc. poparcia. Tuż za nią znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Poparcie dla tego ugrupowania od czasu ostatniego badania spadło z 16 proc. do 8,4 proc. Wyniki sondażu komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - Jestem przeświadczony o tym, że będzie trudno dotrwać do końca tej kadencji w terminach konstytucyjnych. Dobiegają mnie plotki z Sejmu, słyszę o tym, że w obozie rządzącym trwają prace nad zmianą ordynacji wyborczej. To wszystko musi niepokoić - oznajmił. - Same notowania KO są satysfakcjonujące, ale musimy pracować jeszcze mocniej. Musimy pracować nad zaufaniem społecznym, stąd m.in. powrót Donalda Tuska i postawienie całej ekipy PO w jednym szeregu - dodał Arłukowicz.