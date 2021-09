Bartosz Arłukowicz: Medycy nigdy nie odzyskają zaufania do rządzących

"Miejsce lekarza i personelu medycznego jest przy pacjencie i stole negocjacyjnym" - napisał Stanisław Karczewski (PiS), który nie wspiera protestu pracowników ochrony zdrowia. Te słowa we wtorkowym "Newsroomie WP" skomentował Bartosz Arłukowicz (PO). Stwierdził, że dla niego senator PiS jest postacią kabaretową polskiej polityki, co udowodnił, zamawiając ogromny portret samego siebie do Senatu, kiedy stał na jego czele. A jak zdaniem posła PO PiS zareaguje na protesty i Białe Miasteczko w Warszawie? - Najpierw ich nie zauważą. Później będą straszyć, pokazywać w publicznej telewizji, jak jest dobrze, jeszcze później zaczną szantażować i podsłuchiwać, a na końcu i tak będą musieli usiąść do stołu. Tylko ta grupa zawodowa już nigdy nie odzyska zaufania do rządzących - ocenił Bartosz Arłukowicz.