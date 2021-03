Bartosz Arłukowicz gościem programu "Tłit"

Posłowie debatowali we wtorek nad informacjami o działalności Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak na sejmowej komisji, w parlamencie nie pojawili się przedstawiciele TK. Politycy często wypominali nieobecność prezes. Klaudia Jachira zaprezentowała "nekrolog" TK. Wspominała m.in., że nie ma już co liczyć na obiektywny wyrok. - Nie macie większości konstytucyjnej, więc zamordowaliście niezależną instytucję, żeby była wam wytrychem do obejścia i łamania ustawy zasadniczej. Pacjent już dawno zmarł - powiedziała posłanka KO. Co na to Arłukowicz?