Bartosz Arłukowicz: Glapiński jest postacią karykaturalną

- Nie czuję się szczególnie bezpiecznie, jeżeli NBP zarządza dzisiaj prezes Glapiński, który został nazwany przez dr Grabowskiego "marnym ekonomistą". Ja z tą oceną się całkowicie zgadzam, jest wręcz postacią karykaturalną. Dzisiaj, jeśli nasza przyszłość jest w rękach Glapińskiego, Sasina, czy Morawieckiego, ja nie czuję się bezpiecznie - mówił Bartosz Arłukowicz w programie Tłit Wirtualnej Polski. Eurodeputowany odnosił się także do słów Donalda Tuska o walce z inflacji. Szef PO twierdzi, że rozwiązaniem byłoby odsunięcie PiS-u od władzy. Arłukowicz zgadza się z tą oceną. - Dzisiaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy rozkradają majątek publiczny, nie potrafią zarządzać gospodarką, doprowadzili nasze gospodarstwa domowe de facto do upadku. Odsunięcie tych ludzi od władzy jest warunkiem koniecznym, by podjąć skuteczną walkę z inflacją - przekonywał gość Wirtualnej Polski.