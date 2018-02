Bartłomiej Sienkiewicz krytykuje pomysł doradcy Andrzeja Dudy. "To masowe bezmózgowie napadowe"

- Albo damy się przerobić na obywateli nowej Polski, łatwych do manipulacji, przestraszonych światem zewnętrznym albo obronimy w Polsce to, co jest najpiękniejsze – stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

Bartłomiej Sienkiewicz chce przeciwstawić się działalności PiS (WP.PL, Fot: WP.PL)

Według byłego szefa MSWiA, w Polsce toczy się spór, kim są Polacy. PiS chce stworzyć nowych Polaków, a projekt nie zakłada najbliższych wyborów, ale następne 30 lat. I dodał, że ze zdumieniem zobaczył pomysł prof. Andrzeja Zybertowicza. - Autor tego pomysłu wkrótce potem powiedział, że Żydzi mieli kompleks bierności w czasie Holokaustu, co właściwie odbiło się szerokim echem, ale jest już taką bzdurą, że szkoda gadać – powiedział w TOK FM Bartłomiej Sienkiewicz.

Według byłego szefa MSWiA pomysł stworzenia MaBeNy, czyli Maszyny Bezpieczeństwa Narracyjnego, został zdyskredytowany przez "serię błędów rządzących, którzy chcieli karać za inną wersję historii". - To już nie jest MaBeNa, to jest jakieś masowe bezmózgowie napadowe. Chyba tak to trzeba tłumaczyć” – mówił.

Dlatego Bartłomiej Sienkiewicz chce przeciwstawić się działalności PiS. - Zróbmy swoją MaBeNę. Dość płakania w poduszkę, zacznijmy mówić głosem wolnych Polaków – stwierdził.

Pomysł Maszyny Bezpieczeństwa Narracyjnego

Na początku stycznia prof. Andrzej Zybertowicz w wywiadzie dla PAP stwierdził, że "maszyna" jest metaforą. Według doradcy prezydenta Andrzeja Dudy "polska narracja ma niską jakość", bo nikt nie koordynuje działań różnych instytucji i środowisk, a MaBeNa ma to naprawić.