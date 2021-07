Bartłomiej Sienkiewicz gościem programu "Tłit"

Byłego szefa MSW poprosimy także o komentarz do głośnych słów marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Podczas spotkania z mieszkańcami Otynia w woj. lubuskim wyraźnie zdenerwowana stwierdziła, że "gdyby nie zgadzała się z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic by nie wzięła".