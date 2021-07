Zaskakujące słowa Elżbiety Witek. "Bez skrupułów bierzecie i narzekacie"

Marszałek Witek starała się zachować spokój, ale w pewnym momencie zaczęła niezadowolonym z rządów obozu PiS wypominać świadczenia socjalne. - Warto by się było unieść honorem i od tego "wrednego" rządu PiS-u tego nie brać. A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie - stwierdziła, wskazując wcześniej na programy 500 plus czy 300 plus.