Bartłomiej Sienkiewicz: Fala represji rozleje się na Białorusi. Wtedy też będziemy milczeć?

"Fala represji rozleje się na Białorusi. Wtedy też będziemy milczeć?"

- Polacy byli solidarni podczas majdanu na Ukrainie, sytuację relacjonowały media, mówili o tym politycy. Teraz mamy największe przebudzenie na Białorusi, w Mińsku protestowało 60 tys. osób. To wszystko odbywa się podczas dyktatury, a w Polsce cisza - mówił Sienkiewicz.

I dodawał: - Zachowujemy się, jakbyśmy się wyzbyli dziedzictwa, którym była solidarność z walczącymi o wolność. Jakbyśmy otępiali i w ogóle tego nie dostrzegali. To coś wstrząsającego, co pokazuje przemianę w Polsce, jaka dokonała się przez ostatnie pięć lat. Rządzący mówią o polityce trójmorza, to właśnie okazja, aby zabrać głos, poprosić Unię o uwagę. Łukaszenka czuje się bezkarny, wygra wybory w sposób ordynarny, fałszując je. A na Białorusi rozleje się fala represji. Wtedy też będziemy milczeć?