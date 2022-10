Bardzo słaby wynik Tuska. "Polityczny styropian"

Donald Tusk nie może cieszyć się z wyników najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na pytanie, czy powinien rządzić krajem, ponad 56 proc. respondentów odpowiedziała, że nie. To niemal dwa razy więcej niż tych, którzy szefa PO widzieliby ponownie na stanowisku szefa rządu. O tak słaby wynik Tuska - w przywoływanym sondażu - był pytany w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Sławomir Sowiński z UKSW. - W systemach politycznych, gdzie mamy silną polaryzację, negatywny elektorat jest nieodmienny dla politycznej popularności. Pewnie to samo byłoby w przypadku sondaży prezesa Kaczyńskiego. Ale to jest problem PO. Jeśli myślimy, dlaczego PO nie może przekroczyć pułapu 30 proc. poparcia, to negatywny elektorat Tuska jest jednym z powodów. PiS robi wszystko, żeby podgrzewać pamięć o Tusku z czasów jego rządzenia. Nawet ją koloryzować. Plus to efekt młodych wyborców dla których Tusk i Kaczyński to polityczny styropian.

