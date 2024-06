"Bardzo ryzykowny scenariusz". Trzy warianty Putina

- Wojna zbliża się do granic Polski - przecież Rosjanie uderzyli w poligon w Jaworowie w zachodniej Ukrainie, który znajduje się zaledwie 25-30 km od granicy z Polską. Oczywiście trudność w tym scenariuszy polega na tym, czy Rosjanie naprawdę zamierzają zaatakować rakietami kraje NATO? Może to byłby wypadek? Przykro mi, ale to nie jest atak na NATO. Sojusz jest nastawiony to celowy atak zbrojny, jak miało to miejsce w lutym 2022 r. w Ukrainie - mówi w rozmowie z "Faktem".