"Bardzo niebezpieczny" tajfun Nanmadol. Japonia w strachu

Meteorolodzy apelują do mieszkańców zagrożonych terenów, aby schronili się w bezpieczne miejsca przed tajfunem, który w sobotę wiał z prędkością w porywach dochodzącą do 270 km/godz. "Nanmadol" został sklasyfikowany jako "poważna" burza, co oznacza najwyższy poziom zagrożenia, według japońskich meteorologów.