Barcelona znów krzywi się na turystów. Podatek turystyczny mocno w górę

Podatkiem w turystę. Minimum 5 euro za noc

Od 1 kwietnia 2023 roku o 1 euro dziennie za osobę wzrósł podatek turystyczny. Do tej pory ci, którzy zatrzymywali w apartamentach turystycznych, musieli zapłacić 4 euro za noc, z czego 2,25 euro idzie do regionu katalońskiego i euro 1,75 do miasta. Teraz, decyzją Rady Miasta, opłata na rzecz miasta wzrośnie do 2,75 euro. Łącznie turysta zapłaci więc 5 euro za noc samego podatku. Jeszcze więcej zapłacą ci, którzy zdecydują się na nocleg w 5-gwiazdkowych hotelach. W tym przypadku turystyczna opłata wyniesie 6,75 euro.