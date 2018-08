Barcelona: uzbrojony w nóż mężczyzna wtargnął na komisariat. Krzyczał "Allahu akbar"

Uzbrojony w nóż młody mężczyzna wtargnął komisariatów w Barcelonie. Krzyczał "Allahu akbar". Policjanci próbowali go rozbroić. Gdy to się nie udało, jeden z funkcjonariuszy zastrzelił napastnika.

Do ataku, jak informuje katalońska policja, doszło kilka minut przed godziną 6 rano. Pochodzącemu z Algierii 29-latkowi - jak informuje dziennik "El Pais" - udało się wtargnąć do dyżurki. Wówczas jeden policjantów śmiertelnie go postrzelił.