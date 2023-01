Barbarzyństwo rosyjskich żołnierzy. Wyciekło kolejne nagranie z Chersonia

Do sieci trafiło nowe, przerażające nagranie z ostatniego barbarzyńskiego ataku Rosjan na Ukrainę. Opublikowała je agencja Reutera. Armia Putina ostrzelała w nocy z soboty na niedzielę Chersoń, stosując w tym celu tak zwaną amunicję zapalającą. To kolejny bestialski atak, którego celem było zniszczenie obiektów strategicznych oraz cywilnych. Jak podał szef obwodu chersońskiego Jarosław Januszewicz, na skutek ostatniej akcji nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Udostępnione nagranie pokazuje ogromną intensywność, z jaką atakowano Chersoń przy pomocy zakazanej konwencjami międzynarodowymi broni. Tego typu pociski napełnione są substancją zapalającą, która wybucha po zderzeniu z celem, wywołując pożar. Takim środkiem zapalającym może być między innymi biały fosfor oraz mieszanina sproszkowanego aluminium z chlorem. Temperatura spalania w przypadku takich pocisków wynosi nawet 3 tysiące stopni Celsjusza, co sprawia, że ogień jest w stanie z łatwością stopić wszystko, co stanie mu na drodze.