Barbara Nowak zaatakowała nastoletnią aktywistkę Gretę Thunberg. "Zafunduj sobie tournee po Europie"

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, dołączyła do grona prawicowych publicystów i zaatakowała Gretę Thunberg. "Wymyśl sobie problem. Wyjdź na ulicę i zacznij protestować" - napisała na swoim profilu na Twitterze.

Pochodząca ze Szwecji 16-letnia aktywistka Greta Thunberg przemawiała podczas szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku. - Ludzie umierają. Upadają całe ekosystemy. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a jedyne, o czym potraficie mówić, to pieniądze i bajki o bezustannym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?! - mówiła Thunberg. - Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoim pustosłowiem. Jak śmieliście! Młodzi ludzie zaczynają rozumieć waszą zdradę i nie pozwolimy wam od tego uciec - grzmiała.

To wystąpienie nie przypadło do gustu wielu prawicowym publicystom w Polsce. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać także małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

"Zadanie dla myślących nastolatków. Wymyśl sobie problem. Wyjdź na ulicę i zacznij protestować. Zafunduj sobie tourne po Europie i umów na wizytę z kanclerz Niemiec. Niech o tobie piszą wszystkie znane tytuły i portale. To takie proste. Prawda?" - napisała na swoim profilu na Twitterze.

Wpis Nowak wywołał wiele komentarzy. "Zadanie dla myślących (?) dorosłych. Nie wychodź. Nie protestuj. Nie działaj. Olej to. Za 20 lat płacz, że nic w życiu nie osiągnąłeś, ale to nie twoja wina, tylko ICH. I głosuj na PiS..." - napisał jeden z internautów.

"Zadanie dla myślących dorosłych. Wymyśl sobie problem. Wbij się na stanowisko i zamiast dawać przykład mów homofobiczne rzeczy. Zafunduj sobie tournee do Japonii za pieniądze podatników. Mów, że jesteś ofiarą nienawiści. Niech o tobie piszą prawicowe media. To takie proste. Prawda?" - skomentowała wpis kandydatka Lewicy Magdalena Dropek, przypominając poprzednie budzące kontrowersje wypowiedzi kurator oświaty i burzę po jej wyprawie do Japonii.