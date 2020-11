Barbara Nowacka: złożymy doniesienie do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego

Barbara Nowacka skomentowała w Rozmowie Piaseckiego na antenie TVN24 decyzję rządu ws. ferii zimowych 2021 . Posłanka Lewicy doceniła, że władza z wyprzedzeniem wydała komunikat. Uważa jednak, że to będzie problem dla rodziców i dzieci. Z kolei z perspektywy branży turystycznej ruch nazywa katastrofą. Nowacka podkreśla, że rząd nie przygotował Polski na pandemię, co widać na każdym polu. - Czy nie można było tego wcześniej oszacować kilka miesięcy temu? - pytała.

Strajk kobiet. Barbara Nowacka: nadal jesteśmy wściekłe

Polityk odniosła się również do trwających strajków kobiet. Uważa, że każdy obywatel ma prawo do demonstrowania swojego sprzeciwu wobec władzy. Mimo pandemii uważa, że policja nie ma prawa zakazać udziału w zgromadzeniu, które ma znamiona spontaniczności. - Nadal jesteśmy wściekłe - zaznacza. Nowacka winę za protesty zrzuca na Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiada, że na prezesa PiS zostanie złożone do prokuratury zawiadomienie dotyczące podżegania do przekroczenia uprawnień przez policję.