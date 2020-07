Banery Dudy i Trzaskowskiego obok siebie na płocie parafii? Wierni zachwyceni, kościół wyjaśnia

Wybory prezydenckie 2020. Banery na płocie kościoła?

Informację potwierdziliśmy w parafii. – Rzeczywiście takie banery wiszą na ogrodzeniu tuż przy kościele, ale to nie ksiądz proboszcz je wieszał. On jest apolityczny, naszym jedynym mistrzem jest Jezus Chrystus. Ogrodzenie podlega pod powiat, tam proszę pytać. Ale cieszy, że wierni są zadowoleni – mówi nam sekretarz proboszcza.

Władze powiatu Kartuzy do sprawy podchodzą z dystansem. – Parafia mówi, że to nie ich płot? Nie jestem pewien, czy nam podlega. Ale mogę zapewnić, że nie wydawaliśmy zgody na wieszanie banerów. Nikt o pozwolenie się do nas nie zwracał. Gdyby komitety się zgłosiły, to pewnie byśmy się zgodzili – mówi nam wicestarosta powiatu Piotr Fikus.