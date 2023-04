Horror 13-latka. Bili go i grozili rodzinie

13-latek, widząc, co się dzieje, zaczął uciekać. Dobiegł do klatki swojego bloku, wtedy dorwał go jeden z napastników, który zaczął go bić. Cała grupa następnie zaciągnęła ofiarę w ustronne miejsce, po czym kopali i uderzali po głowie leżącego na ziemi chłopaka. Ponadto grozili mu i jego rodzinie.