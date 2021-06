Banaś doniósł na Kaczyńskiego. Jest komentarz z obozu Ziobry

Prezes NIK Marian Banaś złożył zawiadomienie o możliwości podejrzenia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o ostatnie wypowiedzi prezesa PiS na temat szefa NIK. Banaś ma uważać, że został zniesławiony. Do sprawy odniósł się w programie "Newsroom WP" polityk Solidarnej Polski, Michał Wójcik. - Jeśli prawdą jest, że jakieś wypowiedzi posłużyły do tego, żeby złożyć zawiadomienie, to jest to "słabe". To by oznaczało, że nigdzie nie możemy wypowiadać się na żadne tematy - stwierdził polityk. Jego zdaniem, w samym zawiadomieniu "jest jakiś rodzaj emocjonalności". - Co chwilę składane są jakieś zawiadomienia przez NIK czy pana prezesa, więc być może grają tutaj rolę jakieś emocje, chociaż w przypadku tych zawiadomień jestem nieco zaskoczony, bo to trochę niepoważne - powiedział Wójcik.

Rozwiń