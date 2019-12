Coraz niższy poziom tlenu w morzach i oceanach zagraża morskiej faunie. Zjawiskiem tym dotknięty jest także Bałtyk - wynika z raportu organizacji IUCN.

Bałtyk umiera. Ekolodzy alarmują

Coraz niższy poziom tlenu w wodach morskich (tzw. dezoksydacja) ma według naukowców dwie główne przyczyny: ocieplenie klimatu i zanieczyszczenie wód substancjami i nawozami stosowanymi w hodowli ryb i w rolnictwie, spłukiwanych do morza. To prowadzi m. in. do ogromnego przyrostu alg i sinic. Szczególnie widać to na Bałtyku. Z tego powodu właśnie coraz częściej w niektóre letnie dni trzeba zamykać wiele nadmorskich kąpielisk.