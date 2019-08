Bałtyk. Kobieta zmarła po kąpieli w morzu

Wczasy nad Bałtykiem skończyły się tragicznie dla niemieckiej turystki. Kobieta która kąpała się w morzu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie żyje. Zdaniem ekspertów przyczyny jej śmierci to bakterie i obniżona odporność.

Dyrektor Krajowego Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Landesamt für Gesundheit und Soziales / Lagus), Heiko Will, wyjaśnia, że u ludzi starszych - a do takich należała zmarła kobieta - odporność jest obniżona, dlatego należą do grupy ryzyka. Ze względu na ochronę danych osobowych jednak nie podał wieku i tożsamości ofiary infekcji.