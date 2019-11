Bałtów. Koniec referendum ws. odwołania Rady Gminy. Pierwszy taki przypadek w Polsce

W bałtowskim samorządzie nie udało się rozwiązać konfliktu, który paraliżował prace Rady Gminy. Zdecydowano się przeprowadzić referendum ws. odwołania. Wszystko wskazuje na to, że głosowanie będzie ważne.

To pierwszy przypadek w Polsce, aby referendum dotyczyło Rady Gminy, a nie wójta czy burmistrza - podaje echodnia.eu. Aby głosowanie było ważne musiało wziąć w nim udział 60 proc. osób, które głosowało w wyborach samorządowych w 2018 r, czyli 1233 mieszkańców. Decydowała zwykła większość.

Czynnych było pięć Obwodowych Komisji Wyborczych. Lokale były otwarte od 7 do 21. Do 13 nie odnotowano żadnych incydentów. Teren w pobliżu lokali wyborczych był monitorowany przez policję. W ciągu dnia komisje nie informowały o frekwencji, aby nie wpłynąć na wynik referendum.

Według nieoficjalnych informacji udział w głosowaniu wzięło ponad 40 osób więcej, niż było to wymagane - podaje Radio Ostrowiec na Facebooku. To oznacza, że referendum byłoby ważne. W takim wypadku zaprzysiężona Rada Gminy Bałtów zostałaby odwołana, a mieszkańcy, prawdopodobnie w lutym, ponownie poszliby do urn. Wyniki mają zostać podane w poniedziałek.