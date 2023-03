Bali traci cierpliwość. Pod lupą Rosjanie, i Ukraińcy uciekający przed wojną

Według rządu indonezyjskiego Rosjanie są drugą co do wielkości grupą gości, tuż po Australijczykach. To w dużej mierze młodzi mężczyźni, którzy uciekli przed poborem, ogłoszonym przez Władimira Putina we wrześniu zeszłego roku. Sporo tu także uchodźców z Ukrainy, jednak tu przeważają kobiety, niektóre z dziećmi.