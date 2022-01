Bałagan z Polskim Ładem. Czarzasty ma pomysł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie są kolejną grupą pracowników, która otrzymała niższe pensje przez Polski Ład. Pieniądze co prawda odzyskają, ale dopiero w 2023 r. Zamieszanie komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Problem polega na tym, że to (Polski Ład - red.) trzeba będzie bez przerwy poprawiać. Ten program był przygotowany bardzo szybko, nie przemyślano różnych wariantów. Ten program uderza w nauczycieli, uderza w emerytów, uderza w mundurowych, w rodziców samotnie wychowujących dzieci. I teraz będą łatane dziury - stwierdził. - Myślę, że jedyną rzeczą, którą trzeba teraz zrobić, to trzeba powołać "fundusz rekompensat błędów Polskiego Ładu". Ta instytucja powinna wypłacać odszkodowania wszystkim tym, których ten Nowy Ład w sposób fatalny dotknie - oznajmił Czarzasty.