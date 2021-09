Bałagan na lotnisku Heathrow w Londynie. Pasażerowie mdleli w kolejkach

Horror na lotnisku Heathrow. W piątek wieczorem utworzyły się tam gigantyczne kolejki przy stanowiskach odprawy granicznej. Zasłabło w nich kilka osób, w tym kobieta w ciąży. - To nie do zaakceptowania - oświadczyło brytyjskie MSW, któremu podlega odpowiadająca za to zamieszanie straż graniczna.