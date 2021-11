Bąkiewicz się nie cofnie. Pisze o wrogach polskiego patriotyzmu

Lider narodowców zaapelował również do sędziów SN, by "stanęli na wysokości zadania" i uchylili decyzje sądów niższych instancji. "Apeluję do sędziów Sądu Najwyższego nie tylko o to, by wreszcie w tej instancji posłużono się przepisami prawa, ale i o to, by sprawa ta rozstrzygnięta została jak najszybciej - w dobrze rozumianym interesie społecznym" - czytamy w oświadczeniu szefa "Marszu Niepodległości".